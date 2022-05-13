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Скандал у Бундестазі: депутати коаліції вийшли з залу під час виступу Шольца щодо України

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 14:51

Кілька депутатів Вільної демократичної партії Німеччини, яка входить до коаліції, вийшли з залу під час виступу канцлера Олафа Шольца, коли той відповідав на питання щодо політики стосовно України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Серед тих, хто вийшов, був і речник фракції з питань політики безпеки Маркус Фабер.

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Він написав у Twitter, що Шольц мав можливість пояснити свою поведінку щодо України перед комітетом. "На жаль, багато відповідей не було дано. Я сподіваюся, що ми зможемо це надолужити. Його розворот абсолютно правильний. Його потрібно реалізувати якнайшвидше" - сказав він.

Пізніше, однак, Фабер висловився по-іншому і спростував протест: "Через наступні зустрічі члени моєї групи поступово змушені були залишити засідання комітету. Мені дуже шкода, що склалося інше враження, яке я цим категорично відкидаю".

Він сказав, що "вдячний канцлеру за конструктивний обмін. Сьогодні вкотре стало зрозуміло, що коаліція єдина у рішенні про постачання в Україну важкого озброєння. Зараз ми швидко реалізуємо те, що ініціювали в Бундестазі".

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Шольц був запрошений головою комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, щоб пояснити свою політику щодо України та відповісти на запитання депутатів.

Вона обережно розкритикувала дії своїх однопартійців, назвавши їх "незвичними", але закликала не перебільшувати значення протесту депутатів для коаліції.

СДПН Шольца була роздратована протестом вільних демократів депутатів. "Це мене здивувало", – сказав Джо Вайнгартен. "У той час не було абсолютно ніяких причин виходити невдоволеними. На кожне запитання канцлер відповідав дуже об’єктивно. І було б проявом ввічливості залишитися на п’ять хвилин до кінця, тим більше, що весь сеанс пройшов дуже спокійно" - сказав він.

Теми: НімеччинаШольцУкраїнаскандал
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