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Скандал у Бундестазі: депутати коаліції вийшли з залу під час виступу Шольца щодо України

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 14:51

Кілька депутатів Вільної демократичної партії Німеччини, яка входить до коаліції, вийшли з залу під час виступу канцлера Олафа Шольца, коли той відповідав на питання щодо політики стосовно України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Серед тих, хто вийшов, був і речник фракції з питань політики безпеки Маркус Фабер.

Він написав у Twitter, що Шольц мав можливість пояснити свою поведінку щодо України перед комітетом. "На жаль, багато відповідей не було дано. Я сподіваюся, що ми зможемо це надолужити. Його розворот абсолютно правильний. Його потрібно реалізувати якнайшвидше" - сказав він.

Пізніше, однак, Фабер висловився по-іншому і спростував протест: "Через наступні зустрічі члени моєї групи поступово змушені були залишити засідання комітету. Мені дуже шкода, що склалося інше враження, яке я цим категорично відкидаю".

Він сказав, що "вдячний канцлеру за конструктивний обмін. Сьогодні вкотре стало зрозуміло, що коаліція єдина у рішенні про постачання в Україну важкого озброєння. Зараз ми швидко реалізуємо те, що ініціювали в Бундестазі".

Шольц був запрошений головою комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, щоб пояснити свою політику щодо України та відповісти на запитання депутатів.

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Вона обережно розкритикувала дії своїх однопартійців, назвавши їх "незвичними", але закликала не перебільшувати значення протесту депутатів для коаліції.

СДПН Шольца була роздратована протестом вільних демократів депутатів. "Це мене здивувало", – сказав Джо Вайнгартен. "У той час не було абсолютно ніяких причин виходити невдоволеними. На кожне запитання канцлер відповідав дуже об’єктивно. І було б проявом ввічливості залишитися на п’ять хвилин до кінця, тим більше, що весь сеанс пройшов дуже спокійно" - сказав він.

Теми: НімеччинаШольцУкраїнаскандал
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