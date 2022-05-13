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Скандал в Бундестаге: депутаты коалиции вышли из зала во время выступления Шольца по Украине

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 14:51

Несколько депутатов Свободной демократической партии Германии, входящей в коалицию, вышли из зала во время выступления канцлера Олафа Шольца, когда тот отвечал на вопросы, касающиеся политики в отношении Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Среди вышедших был и спикер фракции по вопросам политики безопасности Маркус Фабер.

Он написал в Twitter, что Шольц имел возможность объяснить свое поведение по отношению к Украине перед комитетом. "К сожалению, много ответов не было дано. Я надеюсь, что мы сможем это наверстать. Его разворот абсолютно правильный. Его нужно реализовать как можно быстрее", - сказал он.

Позже, однако, Фабер высказался по-другому и опроверг протест: "Из-за следующих встреч члены моей группы постепенно вынуждены были покинуть заседание комитета. Мне очень жаль, что сложилось другое впечатление, которое я этим категорически отвергаю".

Он сказал, что "благодарен канцлеру за конструктивный обмен мнениями. Сегодня в очередной раз стало ясно, что коалиция едина в решении о поставках в Украину тяжелого вооружения. Сейчас мы быстро реализуем то, что инициировали в Бундестаге".

Шольц был приглашен председателем комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, чтобы объяснити свою политику по Украине и ответить на вопросы депутатов.

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Она осторожно раскритиковала действия своих однопартийцев, назвав их необычными, но призвала не преувеличивать значение протеста депутатов для коалиции.

СДПГ Шольца была раздражена протестом свободных демократов депутатов. "Это меня удивило", – сказал Джо Уайнгартен. "В то время не было абсолютно никаких причин выходить недовольными. На каждый вопрос канцлер отвечал очень объективно. И было бы проявлением вежливости остаться на пять минут до конца, тем более что весь сеанс прошел очень спокойно", - сказал он.

Темы: ГерманияШольцУкраинаскандал
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