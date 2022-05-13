Скандал в Бундестаге: депутаты коалиции вышли из зала во время выступления Шольца по Украине

Несколько депутатов Свободной демократической партии Германии, входящей в коалицию, вышли из зала во время выступления канцлера Олафа Шольца, когда тот отвечал на вопросы, касающиеся политики в отношении Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Среди вышедших был и спикер фракции по вопросам политики безопасности Маркус Фабер.

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Он написал в Twitter, что Шольц имел возможность объяснить свое поведение по отношению к Украине перед комитетом. "К сожалению, много ответов не было дано. Я надеюсь, что мы сможем это наверстать. Его разворот абсолютно правильный. Его нужно реализовать как можно быстрее", - сказал он.

Позже, однако, Фабер высказался по-другому и опроверг протест: "Из-за следующих встреч члены моей группы постепенно вынуждены были покинуть заседание комитета. Мне очень жаль, что сложилось другое впечатление, которое я этим категорически отвергаю".

Он сказал, что "благодарен канцлеру за конструктивный обмен мнениями. Сегодня в очередной раз стало ясно, что коалиция едина в решении о поставках в Украину тяжелого вооружения. Сейчас мы быстро реализуем то, что инициировали в Бундестаге".

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Шольц был приглашен председателем комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, чтобы объяснити свою политику по Украине и ответить на вопросы депутатов.

Она осторожно раскритиковала действия своих однопартийцев, назвав их необычными, но призвала не преувеличивать значение протеста депутатов для коалиции.

СДПГ Шольца была раздражена протестом свободных демократов депутатов. "Это меня удивило", – сказал Джо Уайнгартен. "В то время не было абсолютно никаких причин выходить недовольными. На каждый вопрос канцлер отвечал очень объективно. И было бы проявлением вежливости остаться на пять минут до конца, тем более что весь сеанс прошел очень спокойно", - сказал он.