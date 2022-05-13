В Кремлі розповіли про телефонну розмову Путіна з Шольцем
Згідно з повідомленнями Кремля, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Владімір Путін провели телефонну розмову.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Кремля.
Переговори щодо ситуації в Україні відбулися з ініціативи німецької сторони, повідомила в п'ятницю Москва.
За даними Кремля, Путін повідомив Шольца, що прогрес у переговорах про припинення конфлікту "по суті був заблокований Києвом". Контакти між Росією та Німеччиною триватимуть на різних рівнях.
У німецькому уряді поки не коментували розмову.
Шольц вранці оголосив про намір подзвонити Путіну в комітеті з оборони Бундестагу.
"Звичайно, в якийсь момент ви повинні дійти до того, що знову повинні бути дипломатичні ініціативи", - сказав речник уряду Штеффен Гебестрейт, пояснюючи крок канцлера.
Метою таких розмов є "знайти вихід із цієї жахливої війни з жахливою кількістю жертв, великою кількістю руйнувань, а також з усією марністю, яку несе війна".