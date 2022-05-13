Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремлі розповіли про телефонну розмову Путіна з Шольцем

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 15:07

Згідно з повідомленнями Кремля, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Владімір Путін провели телефонну розмову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Кремля.

Переговори щодо ситуації в Україні відбулися з ініціативи німецької сторони, повідомила в п'ятницю Москва.

За даними Кремля, Путін повідомив Шольца, що прогрес у переговорах про припинення конфлікту "по суті був заблокований Києвом". Контакти між Росією та Німеччиною триватимуть на різних рівнях.

У німецькому уряді поки не коментували розмову.

Шольц вранці оголосив про намір подзвонити Путіну в комітеті з оборони Бундестагу.

"Звичайно, в якийсь момент ви повинні дійти до того, що знову повинні бути дипломатичні ініціативи", - сказав речник уряду Штеффен Гебестрейт, пояснюючи крок канцлера.

ВІДЕО ДНЯ

Метою таких розмов є "знайти вихід із цієї жахливої війни з жахливою кількістю жертв, великою кількістю руйнувань, а також з усією марністю, яку несе війна".

Теми: ШольцПутін
Головне сьогодні

Ніч в областях: окупанти накрили Миколаїв з РСЗО, а Дніпропетровщину – з "Ураганів"

фото Луганщина: росіяни знищують по 50 будинків щодня – Гайдай

відеоНад Бєлгородською областю знову чули “хлопки” - ЗМІ

Віце-спікерка Держдуми приїхала в Херсон допомагати колаборантам

Зведення Генштабу: ЗСУ збили за добу три ворожі безпілотники

Україна відстояла Харків, росіяни вирішили повністю залишити позиції — американські аналітики

Усі новини...
Шольц
Скандал у Бундестазі: депутати коаліції вийшли з залу під час виступу Шольца щодо України
Шольц у Бундестазі пояснюватиме свою нерішучість щодо постачання зброї Україні
В ОП чекають на візит Штайнмаєра і Шольца до Києва
Останні новини
11:03
Укрпошта розпочала голосування за тему нової марки
10:55
аудіо"Реально сплошная ж*па, надо тикать": гауляйтери Херсонщини визнають свій провал - СБУ
10:52
відео Маріупольці мають проблеми з водою, їжею і грошима – радник мера
10:48
Україна пропонує G7 створити організацію країн-експортерів зерна
10:41
Україна домовляється про евакуацію 60 людей з "Азовсталі"
10:37
відеоПрикордонники показали усмішки незламних оборонців Маріуполя
10:22
Окупанти вбили вже 227 дітей: помер хлопчик, поранений у Попасній
10:21
Україна зможе уникнути затягування війни – генерал армії США
10:10
Голова керівної партії Німеччини: війна в Україні стала початком кінця Путіна
09:49
Ніч в областях: окупанти накрили Миколаїв з РСЗО, а Дніпропетровщину – з "Ураганів"
Усі новини...