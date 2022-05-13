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В Кремлі розповіли про телефонну розмову Путіна з Шольцем

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 15:07

Згідно з повідомленнями Кремля, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Владімір Путін провели телефонну розмову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Кремля.

Переговори щодо ситуації в Україні відбулися з ініціативи німецької сторони, повідомила в п'ятницю Москва.

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За даними Кремля, Путін повідомив Шольца, що прогрес у переговорах про припинення конфлікту "по суті був заблокований Києвом". Контакти між Росією та Німеччиною триватимуть на різних рівнях.

У німецькому уряді поки не коментували розмову.

Шольц вранці оголосив про намір подзвонити Путіну в комітеті з оборони Бундестагу.

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"Звичайно, в якийсь момент ви повинні дійти до того, що знову повинні бути дипломатичні ініціативи", - сказав речник уряду Штеффен Гебестрейт, пояснюючи крок канцлера.

Метою таких розмов є "знайти вихід із цієї жахливої війни з жахливою кількістю жертв, великою кількістю руйнувань, а також з усією марністю, яку несе війна".

Теми: ШольцПутін
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