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В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина с Шольцем

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 15:07

Согласно сообщениям Кремля, канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кремля.

Переговоры по ситуации в Украине прошли по инициативе немецкой стороны, сообщила в пятницу Москва.

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По данным Кремля, Путин сообщил Шольцу, что прогресс в переговорах о прекращении конфликта "по сути был заблокирован Киевом". Контакты между Россией и Германией будут продолжаться на разных уровнях.

В немецком правительстве пока не комментировали разговор.

Шольц утром объявил о намерении позвонить Путину в комитет по обороне Бундестага.

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"Конечно, в какой-то момент вы должны прийти к тому, что снова должны быть дипломатические инициативы", - сказал спикер правительства Штеффен Гебестрейт, объясняя шаг канцлера.

Цель таких разговоров - "найти выход из этой ужасной войны с ужасным количеством жертв, большим количеством разрушений, а также со всей бесполезностью, которую несет война".

Темы: ШольцПутин
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