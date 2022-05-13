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Кулеба закликав G7 до конфіскації активів РФ на користь відбудови України

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 16:08

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни Групи семи до конфіскації російських активів і їх передачі Україні для відбудови.

Про це він сказав на полях зустрічі G7 у Німеччині, на яку запросили Україну і Молдову, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я попросив країни Групи семи прийняти законодавство і вжити необхідні процедури, які потрібні для конфіскації російських суверенних активів і передачі їх Україні" - сказав Кулеба.

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За його словами, ці кошти треба віддати Україні, щоб вона використала їх для відбудови країни, її реконструкції після всіх руйнувань, які завдала Росія.

"Канада вже зробила це, і в мене є відчуття, що інші країни прийдуть до цього скоріше раніше, ніж пізніше. Ми говоримо про сотні мільярдів доларів. Росія мусить заплатити" - наголосив міністр.

Теми: G7Кулеба Дмитро
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