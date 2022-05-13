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Кулеба призвал G7 к конфискации активов РФ в пользу восстановления Украины

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 16:08

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Группы семи к конфискации российских активов и их передаче Украине для восстановления.

Об этом он сказал на полях встречи G7 в Германии, на которую пригласили Украину и Молдову, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я попросил страны Группы семи принять законодательство и необходимые процедуры, необходимые для конфискации российских суверенных активов и передачи их Украине", - сказал Кулеба.

По его словам, эти средства нужно отдать Украине, чтобы она использовала их для восстановления страны, ее реконструкции после всех разрушений, которые нанесла Россия.

"Канада уже сделала это, и у меня есть ощущение, что другие страны придут к этому скорее раньше, чем позже. Мы говорим о сотнях миллиардов долларов. Россия должна заплатить", - подчеркнул министр.

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Темы: G7Кулеба Дмитрий
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