Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба призвал G7 к конфискации активов РФ в пользу восстановления Украины

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 16:08

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Группы семи к конфискации российских активов и их передаче Украине для восстановления.

Об этом он сказал на полях встречи G7 в Германии, на которую пригласили Украину и Молдову, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я попросил страны Группы семи принять законодательство и необходимые процедуры, необходимые для конфискации российских суверенных активов и передачи их Украине", - сказал Кулеба.

Реклама:

По его словам, эти средства нужно отдать Украине, чтобы она использовала их для восстановления страны, ее реконструкции после всех разрушений, которые нанесла Россия.

"Канада уже сделала это, и у меня есть ощущение, что другие страны придут к этому скорее раньше, чем позже. Мы говорим о сотнях миллиардов долларов. Россия должна заплатить", - подчеркнул министр.

Темы: G7Кулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
G7
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна
FT: Китай будет подталкивать БРИКС стать геополитическим соперником G7
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: