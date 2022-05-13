Кулеба призвал G7 к конфискации активов РФ в пользу восстановления Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Группы семи к конфискации российских активов и их передаче Украине для восстановления.

Об этом он сказал на полях встречи G7 в Германии, на которую пригласили Украину и Молдову, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я попросил страны Группы семи принять законодательство и необходимые процедуры, необходимые для конфискации российских суверенных активов и передачи их Украине", - сказал Кулеба.

По его словам, эти средства нужно отдать Украине, чтобы она использовала их для восстановления страны, ее реконструкции после всех разрушений, которые нанесла Россия.

"Канада уже сделала это, и у меня есть ощущение, что другие страны придут к этому скорее раньше, чем позже. Мы говорим о сотнях миллиардов долларов. Россия должна заплатить", - подчеркнул министр.