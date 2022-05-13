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Кулеба до G7: Україні потрібні ракетні системи залпового вогню і авіація

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 16:23

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ситуація з постачанням зброї Україні покращилася, однак потрібно забезпечити постійні постачання.

Про це він сказав на полях зустрічі G7 у Німеччині, на яку запросили Україну і Молдову, повідомляє "Європейська правда".

"Востаннє на зустрічі G7 я просив про три речі: зброю, зброю і ще раз зброю. З того часу ситуація покращилася завдяки постачанням гаубиць із США і деяких європейських країн", - сказав він.

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Однак, за словами міністра, постачання мають продовжитися, щоб Україна мала всі засоби перемогти Росію.

Зокрема, наголосив міністр, Україна потребує ракетних систем залпового вогню. За його словами, ведуться переговорами з представниками G7 про можливість надання цих систем.

"Друга прогалина, яку треба заповнити - це авіація. Це стало гучною історією протягом останніх 2,5 місяця і питання залишається невирішеним. Але на відміну від питання з РСЗВ, я не бачу негайного розв'язання цієї проблеми", - сказав Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Кулеба закликав країни Групи семи до конфіскації російських активів і їх передачі Україні для відбудови.

Теми: Кулеба Дмитро
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