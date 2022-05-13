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Кулеба к G7: Украине нужны ракетные системы залпового огня и авиация

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 16:23

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация с поставками оружия Украине улучшилась, однако нужно обеспечить постоянные поставки.

Об этом он сказал на полях встречи G7 в Германии, на которую пригласили Украину и Молдову, сообщает "Европейская правда".

"В последний раз на встрече G7 я просил о трех вещах: оружии, оружии и еще раз оружии. С тех пор ситуация улучшилась благодаря поставкам гаубиц из США и некоторых европейских стран", - сказал он.

Однако по словам министра, поставки должны продолжиться, чтобы у Украины были все средства, чтобы победить Россию.

В частности, отметил министр, Украина нуждается в ракетных системах залпового огня. По его словам, ведутся переговоры с представителями G7 о возможности предоставления этих систем.

"Второй пробел, который нужно заполнить - это авиация. Это стало громкой историей за последние 2,5 месяца и вопрос остается нерешенным. Но в отличие от вопроса по РСЗО, я не вижу немедленного решения этой проблемы", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, Кулеба призвал страны Группы семи к конфискации российских активов и их передаче Украине для восстановления.

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Темы: Кулеба Дмитрий
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