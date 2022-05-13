Путін обговорив з Радбезом загрози Росії від вступу Фінляндії і Швеції в НАТО

Президент Росії Владімір Путін обговорив із постійними членами Ради Безпеки війну проти України і потенційні "загрози безпеці" РФ через рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО.

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посилання на російське агентство "Интерфакс".

"Відбувся обмін думками на тему рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО і потенційних загроз для безпеки Росії, що виникають у зв'язку з цим", - сказав Пєсков.

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12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем'єр-міністр Санна Марін у спільній заяві висловили переконання, що країна має негайно подати заявку на вступ до НАТО.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто уточнив, що заявку буде подано наступного тижня.

Глава МЗС Швеції Анн Лінде висловила думку, що вступ її країни до НАТО зміцнить безпеку в регіоні та сприятиме запобіганню там військових конфліктів.

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МЗС Росії заявило, що у разі приєднання Фінляндії до НАТО Росія зробить кроки у відповідь "військово-технічного та іншого характеру".

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