Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин обсудил с Совбезом угрозу России от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 16:46

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности войну против Украины и потенциальные "угрозы безопасности" РФ из-за решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Состоялся обмен мнениями на тему решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и потенциальных угроз для безопасности России, возникающих в этой связи", - сказал Песков.

Реклама:

12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении выразили убеждение, что страна должна немедленно подать заявку на вступление в НАТО.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто уточнил, что заявка будет подана на следующей неделе.

Глава МИД Швеции Анн Линде выразила мнение, что вступление ее страны в НАТО укрепит безопасность в регионе и будет способствовать предотвращению там военных конфликтов.

ВИДЕО ДНЯ

МИД России заявил, что в случае присоединения Финляндии к НАТО Россия сделает ответные шаги "военно-технического и другого характера".

Читайте также: Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Темы: РосcияПутинШвецияФинляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Росcия
Премьер Литвы прогнозирует споры о том, как заставить РФ заплатить за войну в Украине
В ГУР определили список российских объектов, которые подлежат уничтожению
Британские самолеты защищают корабли с украинским зерном от нападения со стороны РФ – СМИ
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: