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Путин обсудил с Совбезом угрозу России от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 16:46

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности войну против Украины и потенциальные "угрозы безопасности" РФ из-за решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Состоялся обмен мнениями на тему решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и потенциальных угроз для безопасности России, возникающих в этой связи", - сказал Песков.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении выразили убеждение, что страна должна немедленно подать заявку на вступление в НАТО.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто уточнил, что заявка будет подана на следующей неделе.

Глава МИД Швеции Анн Линде выразила мнение, что вступление ее страны в НАТО укрепит безопасность в регионе и будет способствовать предотвращению там военных конфликтов.

МИД России заявил, что в случае присоединения Финляндии к НАТО Россия сделает ответные шаги "военно-технического и другого характера".

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Темы: РосcияПутинШвецияФинляндия
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