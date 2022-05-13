Путин обсудил с Совбезом угрозу России от вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности войну против Украины и потенциальные "угрозы безопасности" РФ из-за решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".
"Состоялся обмен мнениями на тему решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и потенциальных угроз для безопасности России, возникающих в этой связи", - сказал Песков.
12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении выразили убеждение, что страна должна немедленно подать заявку на вступление в НАТО.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто уточнил, что заявка будет подана на следующей неделе.
Глава МИД Швеции Анн Линде выразила мнение, что вступление ее страны в НАТО укрепит безопасность в регионе и будет способствовать предотвращению там военных конфликтов.
МИД России заявил, что в случае присоединения Финляндии к НАТО Россия сделает ответные шаги "военно-технического и другого характера".
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