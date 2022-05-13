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Росіяни обстріляли Гуляйполе: 3 травмованих, пошкоджені 8 багатоповерхівок

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 17:04
Росіяни обстріляли Гуляйполе: 3 травмованих, пошкоджені 8 багатоповерхівок
Фото ЗОВА

Три людини постраждали та 8 багатоповерхівок зазнали руйнувань у результаті російських обстрілів міста Гуляйполе у Запорізькій області 12 травня.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "Внаслідок чергових ворожих обстрілів, що сталися 12 травня у Гуляйполі, пошкоджено 8 багатоповерхівок та близько десятка приватних будинків жителів міста, а також іншу інфраструктуру: кілька магазинів та поштове відділення". 

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Фото ЗОВА

Деталі: За попередніми даними, травмовані 3 місцевих мешканців. 

 
Фото ЗОВА

Деякі будівлі внаслідок влучання ракет вигоріли вщент. 

 
фото зова

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Теми: Запорізька областьвійна
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