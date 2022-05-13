Росіяни обстріляли Гуляйполе: 3 травмованих, пошкоджені 8 багатоповерхівок

Три людини постраждали та 8 багатоповерхівок зазнали руйнувань у результаті російських обстрілів міста Гуляйполе у Запорізькій області 12 травня.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "Внаслідок чергових ворожих обстрілів, що сталися 12 травня у Гуляйполі, пошкоджено 8 багатоповерхівок та близько десятка приватних будинків жителів міста, а також іншу інфраструктуру: кілька магазинів та поштове відділення".

Фото ЗОВА

Деталі: За попередніми даними, травмовані 3 місцевих мешканців.

Фото ЗОВА

Деякі будівлі внаслідок влучання ракет вигоріли вщент.