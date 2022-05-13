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Россияне обстреляли Гуляйполе: 3 травмированных, повреждены 8 многоэтажек

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 17:04
Фото ЗОВА

Три человека пострадали и 8 многоэтажек были повреждены в результате российских обстрелов города Гуляйполе в Запорожской области 12 мая.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "В результате очередных вражеских обстрелов, произошедших 12 мая в Гуляйполе, повреждены 8 многоэтажек и около десятка частных домов жителей города, а также другая инфраструктура: несколько магазинов и почтовое отделение". 

 
Фото Зова 

Детали: По предварительным данным, травмированы 3 местных жителя. 

 
фото ЗОВА

Некоторые здания в результате попадания ракет сгорели дотла. 

 
фото зова

Темы: Запорожская областьвойна
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