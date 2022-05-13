Россияне обстреляли Гуляйполе: 3 травмированных, повреждены 8 многоэтажек

Три человека пострадали и 8 многоэтажек были повреждены в результате российских обстрелов города Гуляйполе в Запорожской области 12 мая.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "В результате очередных вражеских обстрелов, произошедших 12 мая в Гуляйполе, повреждены 8 многоэтажек и около десятка частных домов жителей города, а также другая инфраструктура: несколько магазинов и почтовое отделение".

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Фото Зова

Детали: По предварительным данным, травмированы 3 местных жителя.

фото ЗОВА

Некоторые здания в результате попадания ракет сгорели дотла.

фото зова