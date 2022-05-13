Россияне обстреляли Гуляйполе: 3 травмированных, повреждены 8 многоэтажек
Пятница, 13 мая 2022, 17:04
Три человека пострадали и 8 многоэтажек были повреждены в результате российских обстрелов города Гуляйполе в Запорожской области 12 мая.
Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram
Дословно ЗОВА: "В результате очередных вражеских обстрелов, произошедших 12 мая в Гуляйполе, повреждены 8 многоэтажек и около десятка частных домов жителей города, а также другая инфраструктура: несколько магазинов и почтовое отделение".
Реклама:
Детали: По предварительным данным, травмированы 3 местных жителя.
Некоторые здания в результате попадания ракет сгорели дотла.
ВИДЕО ДНЯ