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У Ніцці заарештували українців, які поселились на віллі росіянина

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 17:21
У Ніцці заарештували українців, які поселились на віллі росіянина
фото: pixabay

У Ніцці взяли під варту трьох українців і одного чеченця після того, яка вони самовільно поселились на віллі росіянина і змінили там замки.

Про це повідомило у п’ятницю видання Nice-Matin, пише "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, на віллі немає ні басейну, ні приватного тенісного корту, на відміну від більш розкішних маєтків росіян. Тим не менш, вона розташована в одному з найкрасивіших районів Ніцци.

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Дві пари поміняли замки вілли з панорамним видом на море, коли друг власника прибув до будинку і виявив їх всередині. 

Після прибуття правоохоронців вони були змушені звільнити будинок і були взяті під варту. 

Коли втрутилася поліція, вони виправдовували свої дії війною в Україні та заявили, що чудово знають, що господарем будинку є росіянин.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє видання, російським власником вілли є 57-річний московський бізнесмен, на якого не поширюються санкції ЄС.

Заможні росіяни роками інвестують у дорогу нерухомість на узбережжі південної Франції.

Теми: ФранціяУкраїна
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