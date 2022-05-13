У Ніцці заарештували українців, які поселились на віллі росіянина
У Ніцці взяли під варту трьох українців і одного чеченця після того, яка вони самовільно поселились на віллі росіянина і змінили там замки.
Про це повідомило у п’ятницю видання Nice-Matin, пише "Європейська правда".
За інформацією ЗМІ, на віллі немає ні басейну, ні приватного тенісного корту, на відміну від більш розкішних маєтків росіян. Тим не менш, вона розташована в одному з найкрасивіших районів Ніцци.
Дві пари поміняли замки вілли з панорамним видом на море, коли друг власника прибув до будинку і виявив їх всередині.
Після прибуття правоохоронців вони були змушені звільнити будинок і були взяті під варту.
Коли втрутилася поліція, вони виправдовували свої дії війною в Україні та заявили, що чудово знають, що господарем будинку є росіянин.
Як повідомляє видання, російським власником вілли є 57-річний московський бізнесмен, на якого не поширюються санкції ЄС.
Заможні росіяни роками інвестують у дорогу нерухомість на узбережжі південної Франції.