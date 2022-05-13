В Ницце арестовали украинцев, поселившихся на вилле россиянина

В Ницце взяли под стражу трех украинцев и одного чеченца после того, как они самовольно поселились на вилле россиянина и сменили там замки.

Об этом сообщило в пятницу издание Nice-Matin, пишет "Европейская правда".

По информации СМИ, на вилле нет ни бассейна, ни теннисного корта, в отличие от более роскошных поместий россиян. Тем не менее, она расположена в одном из красивейших районов Ниццы.

Две пары сменили замки виллы с панорамным видом на море, когда друг владельца прибыл в дом и обнаружил их внутри.

По прибытии правоохранителей они были вынуждены освободить дом и были взяты под стражу.

Когда полиция вмешалась, они оправдывали свои действия войной в Украине и заявили, что прекрасно знают, что хозяин дома – россиянин.

Как сообщает издание, владельцем виллы является 57-летний московский бизнесмен, на которого не распространяются санкции ЕС.

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