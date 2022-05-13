У Швеції і Фінляндії відреагували на заяви Ердогана проти їх членства у НАТО

Негативне ставлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до членства Швеції та Фінляндії в НАТО стало несподіванкою для міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Я зустрілася зі своїм турецьким колегою напередодні, і ми також обговорювали можливу заявку Швеції на членство в НАТО кілька тижнів тому на двосторонній зустрічі", – сказала вона.

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"У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не сказали. Ні посли НАТО, ні жодна з 30 країн не представили нічого подібного. Я сподіваюся, що ми зможемо обговорити все, і якщо вирішимо подати заявку на членство в НАТО, отримаємо позитивні повідомлення від усіх країн" - заявила Лінде.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто також заявив, що його турецький колега раніше висловлювався позитивно щодо членства двох скандинавських країн у НАТО.

"У цьому процесі нам потрібно терпіння" - сказав він, коментуючи заяву Ердогана.

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"Ці речі завжди пов’язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити" - додав Хаавісто.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що його країна, яка є членом НАТО, не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу.

Зокрема, він назвав скандинавські країни домом для терористичних організацій