Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Швеції і Фінляндії відреагували на заяви Ердогана проти їх членства у НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 18:08

Негативне ставлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до членства Швеції та Фінляндії в НАТО стало несподіванкою для міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Я зустрілася зі своїм турецьким колегою напередодні, і ми також обговорювали можливу заявку Швеції на членство в НАТО кілька тижнів тому на двосторонній зустрічі", – сказала вона.

Реклама:

"У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не сказали. Ні посли НАТО, ні жодна з 30 країн не представили нічого подібного. Я сподіваюся, що ми зможемо обговорити все, і якщо вирішимо подати заявку на членство в НАТО, отримаємо позитивні повідомлення від усіх країн" - заявила Лінде.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто також заявив, що його турецький колега раніше висловлювався позитивно щодо членства двох скандинавських країн у НАТО.

"У цьому процесі нам потрібно терпіння" - сказав він, коментуючи заяву Ердогана.

ВІДЕО ДНЯ

"Ці речі завжди пов’язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити" - додав Хаавісто.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що його країна, яка є членом НАТО, не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу.

Зокрема, він назвав скандинавські країни домом для терористичних організацій

Теми: НАТОШвеціяФінляндіяТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
НАТО
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Останні новини
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
Усі новини...
Реклама: