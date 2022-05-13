В Швеции и Финляндии отреагировали на заявления Эрдогана против их членства в НАТО

Негативное отношение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к членству Швеции и Финляндии в НАТО стало неожиданностью для министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Я встретилась со своим турецким коллегой накануне, и мы также обсуждали возможную заявку Швеции на членство в НАТО несколько недель назад на двусторонней встрече", - сказала она.

Реклама:

"У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали. Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим положительные уведомления от всех стран" - заявила Линде.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также заявил, что его турецкий коллега ранее высказывался положительно по поводу членства двух скандинавских стран в НАТО.

"В этом процессе нам нужно терпение" – сказал он, комментируя заявление Эрдогана.

ВИДЕО ДНЯ

"Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить", - добавил Хаависто.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии по присоединению к Альянсу.

В частности, он назвал скандинавские страны домом для террористических организаций..