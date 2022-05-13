Вода для Миколаєва: працюють 14 свердловин, на які збирали гроші й читачі УП

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в домівки Миколаєва почала надходити вода з 14 свердловин та з Південного Бугу замість річки Дніпро.

Джерело: Кирило Тимошенко з Миколаєва в Telegram і Сергій Гайдайчук від фонду "Soborna Ukraine"

Пряма мова: "На сьогодні одне з найважливіших питань – це відновлення водопостачання в житлових районах міста. Внаслідок дій агресора було пошкоджено основну та резервну лінії магістрального водогон Дніпро – Миколаїв.

Те, що 80% загальної протяжності водогону знаходиться на території тимчасово окупованої Херсонської області, унеможливлює проведення аварійно-відновлювальних робіт та не гарантує подальшої стабільної роботи цього джерела водопостачання.

Щоб вирішити питання водозабезпечення Миколаєва, були зроблені наступні кроки. Перше: з резервного фонду державного бюджету виділено 56 мільйонів гривень. Друге: забезпечено водозабір із річки Південний Буг та артезіанських свердловин.

Нині введено в експлуатацію 14 свердловин – у міських лікарнях, пологовому будинку та військовому шпиталі. Сьогодні розпочалося водопостачання в житлові будинки".

Деталі: Кирило Тимошенко спершу не уточнив, чи вже можна пити цю воду, але потім пояснив, що вода – технічна.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом Тимошенко додав: "Скуштував у Миколаєві воду, яку місцеві вимушено набирають на вулицях, бо водогін розбомбили росіяни. На смак як чистий героїзм та неминуча перемога!".

"Наразі у водопроводі вже є технічна вода. Якщо до повномасштабного вторгнення Росії місто отримувало 75-80 тисяч кубометрів води на добу, то зараз – 60 тисяч, і ситуація постійно покращується", – повідомив заступник голови ОП.

Вода для Миколаєва Фото Кирила Тимошенка

Фонд "Soborna Ukraine", який разом з "Українською правдою" запустив фандрейзингову кампанію для закупівлі матеріалів, обладнання та фільтрів для Миколаєва, повідомив: "Буквально за пару тижнів ми закрили збір завдяки внескам через сайт "Української правди" та приватним пожертвам!".

"Тепер команда фонду може спокійно працювати над реалізацією проєкту, завдяки якому Миколаєву вдасться запобігти гуманітарної катастрофи", – поінформував Сергій Гайдайчук.

Вода в Миколаєві Фото Сергія Гайдайчука

9 травня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в Миколаєві частково відновили водопостачання: у кранах з'явилася технічна вода, але пити її ще не можна було.

Нагадаємо: У деяких районах Миколаєва вода зникла ще 12 квітня. Працівники водоканалу виявили прорив мережі, проте полагодити його було неможливо, бо пошкоджена частина труби розташована на території бойових дій. Для Миколаєва воду підвозили, але цього було вкрай мало.

Миколаївська міськрада ініціювала буріння свердловин. Вдалося забезпечити необхідними матеріалами створення 14 автономних свердловин (7 на території лікарень, 7 на території шкіл у густонаселених районах міста) для видобування підземних вод у межах міста. Були необхідні фільтри для свердловин, які зроблять воду безпечною для вживання.

"Українська правда" повідомляла, що Миколаїв потребує питної води – і читачі УП долучилися коштами до цієї ініціативи.