Вода для Николаева: работает 14 скважин, на которые собирали деньги и читатели УП

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в дома Николаева начала поступать вода из 14 скважин и из Южного Буга вместо реки Днепр.

Источник: Кирилл Тимошенко из Николаева в Telegram и Сергей Гайдайчук от фонда "Soborna Ukraine"

Прямая речь: "На сегодняшний день один из важнейших вопросов – это восстановление водоснабжения в жилых районах города. В результате действий агрессора была повреждена основная и резервная линии магистрального водопровода Днепр – Николаев.

То, что 80% общей протяженности водопровода находится на территории временно оккупированной Херсонской области, делает невозможным проведение аварийно-восстановительных работ и не гарантирует дальнейшей стабильной работы этого источника водоснабжения.

Чтобы решить вопрос водоснабжения Николаева, были сделаны следующие шаги. Первый: из резервного фонда государственного бюджета выделено 56 миллионов гривен. Второе: обеспечен водозабор из реки Южный Буг и артезианских скважин.

В настоящее время введено в эксплуатацию 14 скважин – в городских больницах, роддоме и военном госпитале. Сегодня началось водоснабжение в жилые дома".

Детали: Кирилл Тимошенко сначала не уточнил, можно ли пить эту воду, но потом объяснил, что вода – техническая.

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Позже Тимошенко добавил: "Попробовал в Николаеве воду, которую местные вынужденно набирают на улицах, потому что водопровод разбомбили россияне. На вкус – как чистый героизм и неизбежная победа!".

"В настоящее время в водопроводе уже есть техническая вода. Если до полномасштабного вторжения России город получал 75-80 тысяч кубометров воды в сутки, то сейчас – 60 тысяч, и ситуация постоянно улучшается", – сообщил замглавы ОП.

Вода для Николаева Фото Кирилла Тимошенко

Фонд "Soborna Ukraine", который вместе с "Украинской правдой" запустил фандрейзинговую кампанию для закупки материалов, оборудования и фильтров для Николаева, сообщил: "Буквально за пару недель мы закрыли сбор благодаря взносам через сайт "Украинской правды" и частным пожертвованиям!".

"Теперь команда фонда может спокойно работать над реализацией проекта, благодаря которому Николаеву удастся предотвратить гуманитарную катастрофу", - проинформировал Сергей Гайдайчук.

Вода в Николаеве Фото Сергея Гайдайчука

9 мая глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаеве частично восстановили водоснабжение: в кранах появилась техническая вода, но пить ее еще нельзя было.

Напомним: В некоторых районах Николаева вода исчезла еще 12 апреля. Работники водоканала обнаружили прорыв сети, однако починить его было невозможно, так как поврежденная часть трубы расположена на территории боевых действий. Для Николаева воду подвозили, но этого было очень мало.

Николаевский горсовет инициировал бурение скважин. Удалось обеспечить необходимыми материалами создание 14 автономных скважин (7 на территории больниц, 7 на территории школ в густонаселенных районах города) для добычи подземных вод в черте города. Требовались фильтры для скважин, которые сделают воду безопасной для употребления.

"Украинская правда" сообщала, что Николаев нуждается в питьевой воде – и читатели УП приобщились средствами к этой инициативе.