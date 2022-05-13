Німеччина розглядає передачу Україні систем ППО IRIS-T - Bild

Федеральна рада безпеки Німеччини розглядає питання ймовірної передачі Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє німецьке видання Bild.

Пропозиція від компанії DIEHL вже два тижні перебуває на розгляді ради безпеки, але поки рішення не ухвалене.

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За інформацією видання, якщо система ППО буде передана, то вона може може запрацювати в Україні з листопада.

Для користування системою необхідне навчання українських військових у Німеччині.

Загалом Україна зацікавлена ​​в придбанні десяти таких систем. Вони можуть бути виготовлені протягом наступних трьох-чотирьох років, пише видання.

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Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів.

За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Нагадаємо, наприкінці квітня німецький Бундестаг вимагав від уряду поставок важкого озброєння в Україну і ухвалив відповідну заяву правлячої коаліції та опозиційного ХДС/ХСС.