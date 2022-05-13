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Німеччина розглядає передачу Україні систем ППО IRIS-T - Bild

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 18:43

Федеральна рада безпеки Німеччини розглядає питання ймовірної передачі Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє німецьке видання Bild.

Пропозиція від компанії DIEHL вже два тижні перебуває на розгляді ради безпеки, але поки рішення не ухвалене.

За інформацією видання, якщо система ППО буде передана, то вона може  може запрацювати в Україні з листопада.

Для користування системою необхідне навчання українських військових у Німеччині.

Загалом Україна зацікавлена ​​в придбанні десяти таких систем. Вони можуть бути виготовлені протягом наступних трьох-чотирьох років, пише видання.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів.

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За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Нагадаємо, наприкінці квітня німецький Бундестаг вимагав від уряду поставок важкого озброєння в Україну і ухвалив відповідну заяву правлячої коаліції та опозиційного ХДС/ХСС.

Теми: Німеччинаарміязброя
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