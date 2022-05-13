Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия рассматривает передачу Украине систем ПВО IRIS-T SLM - Bild

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 18:43

Федеральный совет безопасности Германии рассматривает вопрос вероятной передачи Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает немецкое издание Bild.

Предложение от компании DIEHL уже две недели находится на рассмотрении совета безопасности, но пока решение не принято.

По информации издания, если система ПВО будет передана, то она может заработать в Украине с ноября.

Для использования системы необходимо обучение украинских военных в Германии.

В целом, Украина заинтересована в приобретении десяти таких систем. Они могут быть изготовлены в течение следующих трех-четырех лет.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия до 40 километров и высоты до 20 километров.

ВИДЕО ДНЯ

С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Напомним, в конце апреля немецкий Бундестаг потребовал от правительства поставок тяжелого вооружения в Украину и принял соответствующее заявление правящей коалиции и оппозиционного ХДС/ХСС.

Темы: Германияармияоружие
Главное сегодня

Сводка Генштаба: ВСУ сбили за сутки три вражеских беспилотника

Волонтеры и ВСУ выпустили игральные карты с российскими военными преступниками

Еще шесть населенных пунктов освободили украинские бойцы - Зеленский

"Мы не собираемся быть мучениками": боец из "Азовстали" обратился к украинцам

Россияне почти захватили Рубежное, но в Белогоровке "Чернобаевка отдыхает" – Гайдай

Путин серьезно болен раком, в РФ уже готовят госпереворот – Буданов

Все новости...
Германия
Скандал в Бундестаге: депутаты коалиции вышли из зала во время выступления Шольца по Украине
В Германии задержали роскошную яхту российского миллиардера
Шольц в Бундестаге будет объяснять свою нерешительность по поводу поставок оружия Украине
Последние новости
07:39
видеоНад Белгородской областью снова слышали "хлопки"
07:34
Зеленский выступит на Давосском форуме
07:15
Вице-спикер Госдумы приехала в Херсон помогать коллаборантам
06:30
Сводка Генштаба: ВСУ сбили за сутки три вражеских беспилотника
06:00
Украина отстояла Харьков, россияне решили полностью оставить позиции — американские аналитики
05:40
Более 100 российских БТГ находится в Украине — Пентагон
05:00
Полтавщина: Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ
04:15
В "Азове" рассказали о потерях оккупантов в Мариуполе — минус 6 тысяч россиян
03:29
ЕС возобновляет переговоры с Ираном по ядерному соглашению
02:40
США отправляют 10,5 тысячи военных в Европу для ротации
Все новости...