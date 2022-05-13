Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия рассматривает передачу Украине систем ПВО IRIS-T SLM - Bild

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 18:43

Федеральный совет безопасности Германии рассматривает вопрос вероятной передачи Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает немецкое издание Bild.

Предложение от компании DIEHL уже две недели находится на рассмотрении совета безопасности, но пока решение не принято.

Реклама:

По информации издания, если система ПВО будет передана, то она может заработать в Украине с ноября.

Для использования системы необходимо обучение украинских военных в Германии.

В целом, Украина заинтересована в приобретении десяти таких систем. Они могут быть изготовлены в течение следующих трех-четырех лет.

ВИДЕО ДНЯ

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия до 40 километров и высоты до 20 километров.

С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Напомним, в конце апреля немецкий Бундестаг потребовал от правительства поставок тяжелого вооружения в Украину и принял соответствующее заявление правящей коалиции и оппозиционного ХДС/ХСС.

Темы: Германияармияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Германия
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: