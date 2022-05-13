Германия рассматривает передачу Украине систем ПВО IRIS-T SLM - Bild

Федеральный совет безопасности Германии рассматривает вопрос вероятной передачи Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает немецкое издание Bild.

Предложение от компании DIEHL уже две недели находится на рассмотрении совета безопасности, но пока решение не принято.

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По информации издания, если система ПВО будет передана, то она может заработать в Украине с ноября.

Для использования системы необходимо обучение украинских военных в Германии.

В целом, Украина заинтересована в приобретении десяти таких систем. Они могут быть изготовлены в течение следующих трех-четырех лет.

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Система IRIS-T SLM имеет дальность действия до 40 километров и высоты до 20 километров.

С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Напомним, в конце апреля немецкий Бундестаг потребовал от правительства поставок тяжелого вооружения в Украину и принял соответствующее заявление правящей коалиции и оппозиционного ХДС/ХСС.