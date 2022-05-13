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Глава Пентагону вперше від початку війни поговорив з Шойгу про Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 18:49

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше від початку російського вторгення поговорив зі своїм російським колегою Сергеєм Шойгу.

Про це повідомив у своїй заяві речник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

"13 травня міністр оборони Ллойд Дж. Остін вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергеєм Шойгу", - йдеться у заяві Кірбі.

Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості підтримки ліній зв'язку, додав Кірбі.

Інших деталей про розмову речник Пентагону не розкрив.

В міністерстві оборони Росії повідомили, що Шойгу та Остін обговорили "актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".

Там також заявили, що розмова відбулася з ініціативи США.

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Минулого місяця Остін заявив, що Вашингтон хоче "побачити Росію ослабленою до такої міри, що вона не зможе робити те, що робила під час вторгнення в Україну".

Теми: СШАРосіявійна
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