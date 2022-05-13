Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с Шойгу об Украине

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала российского вторжения поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Об этом сообщил в своем заявлении спикер Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

"13 мая министр обороны Ллойд Дж. Остин впервые с 18 февраля провел разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу", - говорится в заявлении Кирби.

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Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность поддержки линий связи, добавил Кирби.

Других деталей о разговоре представитель Пентагона не раскрыл.

В министерстве обороны России сообщили, что Шойгу и Остин обсудили "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

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Там также заявили, что разговор состоялся по инициативе США.

В прошлом месяце Остин заявил, что Вашингтон хочет "увидеть Россию ослабленной до такой степени, что она не сможет делать то, что делала во время вторжения в Украину".