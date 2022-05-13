Окупанти штурмували Золоте та Комишуваху, але безуспішно – Генштаб

Російські окупанти не припиняють вести наступальні дії у Східній операційній зоні, завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової інфраструктури та обстрілювати цивільні об’єкти на території України.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 13 травня

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, а основні зусилля зосереджував на прикритті держкордону в Брестській та Гомельській областях. В рамках перевірки збройних сил Білорусі у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області тривають збори з військовозобов’язаними.

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Зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку противник посилює охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З території Росії ворог обстрілював з артилерії цивільні об’єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по населеному пункту Товстодубове.

На Слобожанському напрямку основні зусилля росіян зосереджені на забезпеченні відходу своїх підрозділів від Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм. Підрозділи противника обстрілювали позиції українських військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

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На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджували на наступі в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мали. Вели артилерійські обстріли по районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля, а також наносили авіаудари по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати українські війська. Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни здійснюють активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Наразі здійснює обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове.

На Авдіївському напрямку окупанти за підтримки артилерії ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, успіху не мають.

У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь", продовжують обстріли.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій ворог не проводив, обстрілював підрозділи Сил оборони зі ствольної артилерії та мінометів, продовжував ведення повітряної розвідки.

На тимчасово зайнятих територіях окупанти продовжують вести протиправні дії відносно місцевого населення. Там тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму, посилений контррозвідувальний режим. Також продовжується безпідставне затримання мирних жителів, особливо осіб з активною проукраїнською позицією.

Водночас у Генштабі підкреслили, що Сили оборони України завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.