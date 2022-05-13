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Оккупанты штурмовали Золотое и Камышеваху, но безуспешно – Генштаб

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 19:14
Оккупанты штурмовали Золотое и Камышеваху, но безуспешно – Генштаб
Остатки российского танка. Фото Генштаба

Российские оккупанты не прекращают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне, наносить ракетные удары по объектам промышленной инфраструктуры и обстреливать гражданские объекты на территории Украины.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 13 мая

Детали: На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал, а основные усилия сосредотачивал на прикрытии госграницы в Брестской и Гомельской областях. В рамках проверки вооруженных сил Беларуси в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области проходят сборы с военнообязанными.

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Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-бомбовых ударов по инфраструктурным объектам на территории Украины. 

На Сиверском направлении противник усиливает охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С территории России враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты на территории Сумской области и нанес авиаудар по населенному пункту Толстодубово.

На Слобожанском направлении главные усилия россиян сосредоточены на обеспечении ухода собственных подразделений от Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм. Подразделения противника обстреливали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновая.

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На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивали на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, успеха не имели. Вели артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье, а также наносили авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения продолжают обстреливать украинские войска. Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.

На Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Северодонецком направлении россияне оказывают активное огневое воздействие в районе населенного пункта Рубежное.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. В настоящее время обстреливает населенные пункты Тошковка и Орехово.

На Авдеевском направлении оккупанты при поддержке артиллерии ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселовка, успеха не имеют.

В Мариуполе основные усилия захватчики сосредоточили на блокировке украинских подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжают обстрелы.

На Южнобужском направлении активных боевых действий враг не проводил, обстреливал подразделения Сил обороны из ствольной артиллерии и минометов, продолжал ведение воздушной разведки.

На временно занятых территориях оккупанты продолжают вести противоправные действия в отношении местного населения. Там продолжаются мероприятия административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Также продолжается безосновательное задержание мирных жителей, особенно лиц с активной проукраинской позицией.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Темы: Украинавойна
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