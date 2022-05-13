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Київ поки не вмикатиме великі фонтани, щоб зекономити гроші

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 19:46
Київ поки не вмикатиме великі фонтани, щоб зекономити гроші
Поки що у Києві працюватиме лише кілька маленьких фонтанів. Скриншот з відео з Telegram Кличка

Столична влада вирішила не вмикати великі фонтани у місті до кінця травня – так хочуть зекономити кошти.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram  

Пряма мова Кличка: "Друзі! Міська влада ухвалила рішення до кінця травня не вмикати великі фонтани в центрі Києва та на Русанівському каналі, щоб зекономити кошти, бо забезпечення їх роботи – енергозатратне і недешеве".

Деталі: Водночас мер додав, що прохання киян уже увімкнули локальні фонтани в парках "Володимирська гірка", імені Тараса Шевченка та "Перемога", а також на вулицях Тростянецькій та Ревуцького.

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Кличко пояснив, що це невеликі водограї, тому їх обслуговування не таке затратне.   

Теми: Київвійна
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