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Киев пока не будет включать большие фонтаны, чтобы сэкономить деньги

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 19:46
Пока в Киеве будут работать всего несколько маленьких фонтанов. Скриншот с видео из Telegram Кличко

Столичные власти решили не включать большие фонтаны в городе до конца мая – так хотят сэкономить деньги.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Друзья! Городские власти приняли решение до конца мая не включать большие фонтаны в центре Киева и на Русановском канале, чтобы сэкономить средства, потому что обеспечение их работы – энергозатратное и недешевое".

Детали: Мэр добавил, что по просьбе киевлян уже включили локальные фонтаны в парках "Владимирская горка", имени Тараса Шевченко и "Победа", а также на улицах Тростянецкой и Ревуцкого.

Кличко объяснил, что это небольшие фонтаны, поэтому их обслуживание не очень затратное.

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Темы: Киеввойна
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