Киев пока не будет включать большие фонтаны, чтобы сэкономить деньги
Пятница, 13 мая 2022, 19:46
Столичные власти решили не включать большие фонтаны в городе до конца мая – так хотят сэкономить деньги.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Друзья! Городские власти приняли решение до конца мая не включать большие фонтаны в центре Киева и на Русановском канале, чтобы сэкономить средства, потому что обеспечение их работы – энергозатратное и недешевое".
Реклама:
Детали: Мэр добавил, что по просьбе киевлян уже включили локальные фонтаны в парках "Владимирская горка", имени Тараса Шевченко и "Победа", а также на улицах Тростянецкой и Ревуцкого.
Кличко объяснил, что это небольшие фонтаны, поэтому их обслуживание не очень затратное.