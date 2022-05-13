Киев пока не будет включать большие фонтаны, чтобы сэкономить деньги

Пока в Киеве будут работать всего несколько маленьких фонтанов. Скриншот с видео из Telegram Кличко

Столичные власти решили не включать большие фонтаны в городе до конца мая – так хотят сэкономить деньги.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Друзья! Городские власти приняли решение до конца мая не включать большие фонтаны в центре Киева и на Русановском канале, чтобы сэкономить средства, потому что обеспечение их работы – энергозатратное и недешевое".

Детали: Мэр добавил, что по просьбе киевлян уже включили локальные фонтаны в парках "Владимирская горка", имени Тараса Шевченко и "Победа", а также на улицах Тростянецкой и Ревуцкого.

Кличко объяснил, что это небольшие фонтаны, поэтому их обслуживание не очень затратное.