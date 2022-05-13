Угорщина натякнула, що їй потрібно до 750 млн євро за згоду на нафтове ембарго 

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув на ціну в 700-750 млн євро, які Будапешт хотів би отримати за згоду на запровадження нафтового ембарго щодо Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів в інтерв’ю виданню El Pais, яке цитує Politico.

Сійярто сказав, що Угорщина не тільки не має виходу до моря, але й залежить від російської нафти та газу через свою історично побудовану інфраструктуру. Тому, за його словами, пропозиція Єврокомісії щодо ембарго створює для Угорщини велику проблему.

"Наші нафтопереробні потужності розраховані на російську нафту. Щоб переробити інші види нафти, нам довелося б інвестувати від 500 до 550 мільйонів євро — це займе близько чотирьох років. Щоб замінити нафтопровід з Росії, нам доведеться розширити потужність трубопроводу Адріатичного моря, що означало б 200 мільйонів євро, і ми не знаємо, скільки це займе часу. Ціна на газ в Угорщині підвищиться на 55 відсотків", - сказав Сійярто.

Сійярто підкреслив, що Угорщина не може підтримати поточний пакет санкцій, якщо Брюссель не запропонує рішення.

"Ми сказали голові Єврокомісії в понеділок, що її пропозиція створює для нас проблему. Ми не можемо голосувати за, якщо нам не запропонують рішення", - заявив він.

Він повторив пропозицію Угорщини звільнити поставки нафтопроводами з-під ембарго та зосередити заборону на поставках на суднах.

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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що держави-члени узгодять нафтове ембарго проти Росії незважаючи на нинішню опозицію Угорщини.