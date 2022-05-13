Угорщина натякнула, що їй потрібно до 750 млн євро за згоду на нафтове ембарго 

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув на ціну в 700-750 млн євро, які Будапешт хотів би отримати за згоду на запровадження нафтового ембарго щодо Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів в інтерв’ю виданню El Pais, яке цитує Politico.

Сійярто сказав, що Угорщина не тільки не має виходу до моря, але й залежить від російської нафти та газу через свою історично побудовану інфраструктуру. Тому, за його словами, пропозиція Єврокомісії щодо ембарго створює для Угорщини велику проблему.

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"Наші нафтопереробні потужності розраховані на російську нафту. Щоб переробити інші види нафти, нам довелося б інвестувати від 500 до 550 мільйонів євро — це займе близько чотирьох років. Щоб замінити нафтопровід з Росії, нам доведеться розширити потужність трубопроводу Адріатичного моря, що означало б 200 мільйонів євро, і ми не знаємо, скільки це займе часу. Ціна на газ в Угорщині підвищиться на 55 відсотків", - сказав Сійярто.

Сійярто підкреслив, що Угорщина не може підтримати поточний пакет санкцій, якщо Брюссель не запропонує рішення.

"Ми сказали голові Єврокомісії в понеділок, що її пропозиція створює для нас проблему. Ми не можемо голосувати за, якщо нам не запропонують рішення", - заявив він.

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Він повторив пропозицію Угорщини звільнити поставки нафтопроводами з-під ембарго та зосередити заборону на поставках на суднах.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що держави-члени узгодять нафтове ембарго проти Росії незважаючи на нинішню опозицію Угорщини.