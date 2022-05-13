Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина натякнула, що їй потрібно до 750 млн євро за згоду на нафтове ембарго 

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 19:58

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув на ціну в 700-750 млн євро, які Будапешт хотів би отримати за згоду на запровадження нафтового ембарго щодо Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів в інтерв’ю виданню El Pais, яке цитує Politico.

Сійярто сказав, що Угорщина не тільки не має виходу до моря, але й залежить від російської нафти та газу через свою історично побудовану інфраструктуру. Тому, за його словами, пропозиція Єврокомісії щодо ембарго створює для Угорщини велику проблему.

"Наші нафтопереробні потужності розраховані на російську нафту. Щоб переробити інші види нафти, нам довелося б інвестувати від 500 до 550 мільйонів євро — це займе близько чотирьох років. Щоб замінити нафтопровід з Росії, нам доведеться розширити потужність трубопроводу Адріатичного моря, що означало б 200 мільйонів євро, і ми не знаємо, скільки це займе часу. Ціна на газ в Угорщині підвищиться на 55 відсотків", - сказав Сійярто.

Сійярто підкреслив, що Угорщина не може підтримати поточний пакет санкцій, якщо Брюссель не запропонує рішення.

 "Ми сказали голові Єврокомісії в понеділок, що її пропозиція створює для нас проблему. Ми не можемо голосувати за, якщо нам не запропонують рішення", - заявив він.

Він повторив пропозицію Угорщини звільнити поставки нафтопроводами з-під ембарго та зосередити заборону на поставках на суднах.

ВІДЕО ДНЯ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що держави-члени узгодять нафтове ембарго проти Росії незважаючи на нинішню опозицію Угорщини.

Теми: УгорщинасанкціїнафтаЄС
Головне сьогодні

Арку Дружби народів в Києві перейменували

G7 обіцяє ізолювати Росію та дати Україні "скільки потрібно" зброї

Рідні захисників "Азовсталі" просять Китай втрутитися у ситуацію

Шольц не побачив змін у позиції Путіна після 80 днів війни

У Росії погрожують Фінляндії та Швеції ядерним ударом

Україна домовляється про евакуацію 60 людей з "Азовсталі"

Усі новини...
Угорщина
Чехія не буде приймати біженців з подвійним угорським громадянством
Сійярто: Угорщина готова підтримати нафтове ембарго лише в одному випадку
ЄС розробляє план компенсації Угорщині за згоду заборонити нафту з Росії - ЗМІ
Останні новини
16:18
СБУ заблокувала регіональний осередок "партії Шарія"
16:16
Індія заборонила експорт пшениці
16:10
У Зеленського очікують на рішення Сенату США про $40 млрд наступного тижня
15:58
Утік з лікарні, щоб знайти рідних: історія пораненого підлітка з Донеччини
15:57
Лавров: Ми приймаємо кинутий Заходом виклик
15:43
Учасник тероборони про те, чому важливо покращити військову медицину на фронті
15:42
В МЗС РФ пророкують кінець ЄС через вступ України
15:24
В окупований Севастополь звозять тіла росіян з острова Зміїний – розвідка 
15:23
Київ повертає плату за проїзд з 16 травня
15:20
Україна втратила 23% залізничної мережі
Усі новини...