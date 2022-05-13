Венгрия намекнула, что ей нужно до 750 млн евро за согласие на нефтяное эмбарго

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул на цену в 700-750 млн евро, которые Будапешт хотел бы получить за согласие на введение нефтяного эмбарго по отношению к России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью изданию El Pais, которое цитирует Politico.

Сийярто сказал, что Венгрия не только не имеет выхода к морю, но и зависит от российской нефти и газа из-за своей исторически построенной инфраструктуры. Поэтому, по его словам, предложение Еврокомиссии по эмбарго создает для Венгрии большую проблему.

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"Наши нефтеперерабатывающие мощности рассчитаны на российскую нефть. Чтобы переработать другие виды нефти, нам пришлось бы инвестировать от 500 до 550 миллионов евро - это займет около четырех лет. Чтобы заменить нефтепровод из России, нам придется расширить мощность трубопровода Адриатического моря, что означало бы 200 миллионов евро, и мы не знаем, сколько это займет время. Цена на газ в Венгрии повысится на 55 процентов", - сказал Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может поддержать текущий пакет санкций, если Брюссель не предложит решения.

"Мы сказали главе Еврокомиссии в понедельник, что ее предложение создает для нас проблему. Мы не можем голосовать за, если нам не предложат решение", - заявил он.

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Он повторил предложение Венгрии освободить поставки по нефтепроводам из-под эмбарго и сосредоточить запрет на поставках на судах.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что государства-члены согласуют нефтяное эмбарго против России несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии.