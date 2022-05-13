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Венгрия намекнула, что ей нужно до 750 млн евро за согласие на нефтяное эмбарго

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 19:58

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул на цену в 700-750 млн евро, которые Будапешт хотел бы получить за согласие на введение нефтяного эмбарго по отношению к России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью изданию El Pais, которое цитирует Politico.

Сийярто сказал, что Венгрия не только не имеет выхода к морю, но и зависит от российской нефти и газа из-за своей исторически построенной инфраструктуры. Поэтому, по его словам, предложение Еврокомиссии по эмбарго создает для Венгрии большую проблему.

"Наши нефтеперерабатывающие мощности рассчитаны на российскую нефть. Чтобы переработать другие виды нефти, нам пришлось бы инвестировать от 500 до 550 миллионов евро - это займет около четырех лет. Чтобы заменить нефтепровод из России, нам придется расширить мощность трубопровода Адриатического моря, что означало бы 200 миллионов евро, и мы не знаем, сколько это займет время. Цена на газ в Венгрии повысится на 55 процентов", - сказал Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может поддержать текущий пакет санкций, если Брюссель не предложит решения.

"Мы сказали главе Еврокомиссии в понедельник, что ее предложение создает для нас проблему. Мы не можем голосовать за, если нам не предложат решение", - заявил он.

Он повторил предложение Венгрии освободить поставки по нефтепроводам из-под эмбарго и сосредоточить запрет на поставках на судах.

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Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что государства-члены согласуют нефтяное эмбарго против России несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии.

Темы: ВенгриясанкциинефтьЕС
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