Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін серйозно хворий на рак, у РФ вже готують держпереворот – Буданов

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 травня 2022, 20:32
Путін серйозно хворий на рак, у РФ вже готують держпереворот – Буданов
КИРИЛ БУДАНОВ, ФОТО ГУР

Глава військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що президент Росії Володимир Путін серйозно хворий на рак і в РФ вже відбувається переворот з метою повалення Путіна. 

Джерело: глава української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Sky News

Деталі: За словами Буданова, війна з Росією до середини серпня досягне переломного моменту та завершиться до кінця року.

Реклама:

Він також заявив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак. Також, за словами глави розвідки, у Путіна іще кілька важких хвороб.

Буданов додав, що Путін перебуває у поганому психоемоційному і фізіологічному стані.

Пряма мова Буданова: "Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ

В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим...

Європа бачить у Росії велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми воюємо з Росією вісім років і можемо сказати, що ця широко розрекламована російська міць – це міф. Вона не така сильна. Це орда людей зі зброєю".

Деталі: За словами Буданова, тактика Росії не змінилася, незважаючи на її зрушення на схід, і РФ зазнає величезних втрат.

Він сказав, що не здивований невдачами Росії у війні: "Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються".

Зазначається, що Буданов правильно передбачив, коли відбудеться російське вторгнення, коли інші в уряді України були публічно налаштовані скептично, і тепер він каже, що впевнений у передбаченні завершення війни.

Журналіст також описує офіс Буданова та самого голову розвідки України.

Дослівно: "Його офіс темний і наповнений атрибутами війни та шпигунства, на вікнах складені мішки з піском, на підлозі завалені кулемети, на столі лежить запасний магазин для гвинтівки, який використовується як прес-пап'є.

Він напрочуд молодий для того, щоб очолити військову розвідку своєї країни, йому всього 36 років, і говорить він із сухою точністю своєї справи. Він не виявляв особливих емоцій і посміхнувся лише один раз, коли сказав англійською: "Я налаштований оптимістично".

Передісторія: 

  • Російські блогери пишуть, що Путіна готують до онкооперації. Щоб приховати його відсутність в РФ підготували записи виступів, участь у нарадах, підписи указів та навіть дублера президента РФ. За оцінками організаторів "прикриття", заготовок має вистачити щонайменше на десять днів.
  • Із часом операції уже визначилися - в проміжку з 1.00 до 2.00 ночі. А от із датою ще ні. Серед медиків будуть винятково російські фахівці, які пройшли багаторівневу перевірку.
  • Британські таблоїди з посиланням на "джерела" пишуть, що у Путіна рак крові.

Теми: ПутінрозвідкаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
Усі новини...
Реклама: