Путін серйозно хворий на рак, у РФ вже готують держпереворот – Буданов
Глава військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що президент Росії Володимир Путін серйозно хворий на рак і в РФ вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.
Джерело: глава української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Sky News
Деталі: За словами Буданова, війна з Росією до середини серпня досягне переломного моменту та завершиться до кінця року.
Він також заявив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак. Також, за словами глави розвідки, у Путіна іще кілька важких хвороб.
Буданов додав, що Путін перебуває у поганому психоемоційному і фізіологічному стані.
Пряма мова Буданова: "Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій.
В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим...
Європа бачить у Росії велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми воюємо з Росією вісім років і можемо сказати, що ця широко розрекламована російська міць – це міф. Вона не така сильна. Це орда людей зі зброєю".
За його словами, тактика Росії не змінилася, незважаючи на її зрушення на схід, і РФ зазнає величезних втрат.
Він сказав, що не здивований невдачами Росії у війні: "Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються".
Зазначається, що Буданов правильно передбачив, коли відбудеться російське вторгнення, коли інші в уряді України були публічно налаштовані скептично, і тепер він каже, що впевнений у передбаченні завершення війни.
Журналіст також описує офіс Буданова та самого голову розвідки України.
Дослівно: "Його офіс темний і наповнений атрибутами війни та шпигунства, на вікнах складені мішки з піском, на підлозі завалені кулемети, на столі лежить запасний магазин для гвинтівки, який використовується як прес-пап'є.
Він напрочуд молодий для того, щоб очолити військову розвідку своєї країни, йому всього 36 років, і говорить він із сухою точністю своєї справи. Він не виявляв особливих емоцій і посміхнувся лише один раз, коли сказав англійською: "Я налаштований оптимістично".
Передісторія:
- Російські блогери пишуть, що Путіна готують до онкооперації. Щоб приховати його відсутність в РФ підготували записи виступів, участь у нарадах, підписи указів та навіть дублера президента РФ. За оцінками організаторів "прикриття", заготовок має вистачити щонайменше на десять днів.
- Із часом операції уже визначилися - в проміжку з 1.00 до 2.00 ночі. А от із датою ще ні. Серед медиків будуть винятково російські фахівці, які пройшли багаторівневу перевірку.
- Британські таблоїди з посиланням на "джерела" пишуть, що у Путіна рак крові.