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Путин серьезно болен раком, в РФ уже готовят госпереворот – Буданов

Алена МазуренкоПятница, 13 мая 2022, 20:32
Путин серьезно болен раком, в РФ уже готовят госпереворот – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ, ФОТО ГУР

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что президент России Владимир Путин серьезно болен раком и в РФ уже происходит переворот с целью свержения Путина. 

Источник: глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью Sky News

Детали: По словам Буданова, война с Россией к середине августа достигнет переломного момента и завершится к концу года.

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Он также заявил, что в России уже происходит переворот с целью свержения Путина, а российский лидер серьезно болен раком. Также, по словам главы разведки, у Путина еще несколько тяжелых заболеваний.

Буданов добавил, что Путин находится в плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии.

Прямая речь Буданова: "Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий.

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В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым...

Европа видит в России большую угрозу. Они боятся ее агрессии. Мы воюем с Россией восемь лет и можем сказать, что эта широко разрекламированная российская мощь - это миф. Она не так сильна. Это орда людей с оружием".

Детали: По словам Буданова, тактика России не изменилась, несмотря на ее сдвиг на восток, и РФ несет огромные потери.

Он сказал, что не удивлен неудачами России в войне: "Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся".

Отмечается, что Буданов правильно предсказал, когда произойдет российское вторжение, когда другие в правительстве Украины были публично настроены скептически, и теперь он говорит, что уверен в предсказании завершения войны.

Журналист также описывает офис Буданова и самого главу разведки Украины.

Дословно: "Его офис темный и набит атрибутами войны и шпионажа, на окнах сложены мешки с песком, на полу свалены пулеметы, на столе лежит запасной магазин для винтовки, который используется как пресс-папье.

Он удивительно молод для того, чтобы возглавить военную разведку своей страны, ему всего 36 лет, и говорит с сухой точностью своего дела. Он не проявлял особых эмоций, улыбаясь только один раз, когда сказал по-английски: "Я настроен оптимистично".

Предыстория:

  • Российские блоггеры пишут, что Путина готовят к онкооперации. Чтобы скрыть его отсутствие, в РФ подготовили записи выступлений, участие в совещаниях, подписи указов и даже дублера президента РФ. По оценкам организаторов "прикрытия", заготовок должно хватить минимум на десять дней.
  • Со временем операции уже определились – в промежутке с 1.00 до 2.00 ночи. А вот с датой еще нет. Среди медиков будут исключительно российские специалисты, прошедшие многоуровневую проверку.
  • Британские таблоиды со ссылкой на "источники" пишут, что у Путина рак крови.

Темы: ПутинразведкаУкраинавойна
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