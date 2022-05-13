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Українська артилерія зриває просування Росії на Донбасі - Пентагон

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 21:13

За словами високопоставленого представника Міноборони США, українська артилерія зриває зусилля Росії щодо наступу на Донбасі.

Представника Пентагону у п’ятницю цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, чиновник мав на увазі спроби Росії перекинути сили через річку Сіверський Донець з метою зміцнення позицій на півночі Донбасу.

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Чиновник сказав, що між Ізюмом та Слов'янськом йде багато боїв, але росіяни не змогли досягти там великого прогресу.

Проте, за словами чиновника, російські сили досягли поступових успіхів на захід від Попасної.

Те, що українські сили успішно запобігли спробам російських військ перетнути Сіверський Донець, відзначила і розвідка Британії.

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Теми: війнаДонбасРосіяСША
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