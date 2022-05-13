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Украинская артиллерия срывает продвижение России на Донбассе – Пентагон

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 21:13

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, украинская артиллерия срывает усилия России по наступлению на Донбассе.

Представителя Пентагона в пятницу цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

В частности, чиновник имел в виду попытки России перебросить силы через реку Северский Донец с целью укрепления позиций на севере Донбасса.

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Чиновник сказал, что между Изюмом и Славянском идет много боев, но россияне не смогли достичь большого прогресса.

Однако, по словам чиновника, российские силы добились постепенных успехов к западу от Попасной.

То, что украинские силы успешно предотвратили попытки российских войск пересечь Северский Донец, отметила и разведка Британии.

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Темы: войнаДонбассРосcияСША
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