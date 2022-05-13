Украинская артиллерия срывает продвижение России на Донбассе – Пентагон
Пятница, 13 мая 2022, 21:13
По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, украинская артиллерия срывает усилия России по наступлению на Донбассе.
Представителя Пентагона в пятницу цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".
В частности, чиновник имел в виду попытки России перебросить силы через реку Северский Донец с целью укрепления позиций на севере Донбасса.
Чиновник сказал, что между Изюмом и Славянском идет много боев, но россияне не смогли достичь большого прогресса.
Однако, по словам чиновника, российские силы добились постепенных успехов к западу от Попасной.
То, что украинские силы успешно предотвратили попытки российских войск пересечь Северский Донец, отметила и разведка Британии.