Окупант зізнається у вбивстві полоненого: "Он в туалет хотел. Мы его в спину расстреляли"

У новому перехопленні Службою безпеки розмов окупантів з рідними росіянин зізнається матері, що розстріляв українського військовополоненого в спину за те, що той попросив дозволу використати туалет.

Джерело: СБУ

Пряма мова окупанта: "Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Всё, он пошёл - мы его в спину".

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Деталі: У відомстві відзначають, що це шокувало навіть його проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают".

Втім, син уточнив: "Та нет, это мы его расстреляли".

Окупант додав, що усіх полонених вони нікуди не передають, а просто вбивають.

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СБУ зазначає, що завдяки перехоплений розмовам, документує чергові докази порушень російською армією Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

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