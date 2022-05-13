Окупант зізнається у вбивстві полоненого: "Он в туалет хотел. Мы его в спину расстреляли"
У новому перехопленні Службою безпеки розмов окупантів з рідними росіянин зізнається матері, що розстріляв українського військовополоненого в спину за те, що той попросив дозволу використати туалет.
Джерело: СБУ
Пряма мова окупанта: "Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Всё, он пошёл - мы его в спину".
Деталі: У відомстві відзначають, що це шокувало навіть його проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают".
Втім, син уточнив: "Та нет, это мы его расстреляли".
Окупант додав, що усіх полонених вони нікуди не передають, а просто вбивають.
СБУ зазначає, що завдяки перехоплений розмовам, документує чергові докази порушень російською армією Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.
Передісторія:
- Це не перше перехоплення розмов, де окупанти розповідають про свої злочини рідним.
- Зокрема, у попередніх перехопленнях, росіяни зізнавалися, що вбивають полонених українців, катуюють та знущаються над ними.
- Крім того, окупанти розповідають про власне мародерство, дивуються українському спротиву, заможності українів.
- Також загарбники розповідають, що "спецоперація" затягнулася і ніхто не планує їх відпускати додому. Зачасту вони вважають, що шлях додому їм відкритий у разі смерті чи поранення. Окупанти також критикують російську владу та армійське командування. Вони зізнаються, що втрати на війні з Україною колосальні і в живій силі, і в техніці.