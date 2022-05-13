Оккупант признается в убийстве пленника: "Он в туалет хотел. Мы его в спину расстреляли"
В новом перехвате Службы безопасности разговоров оккупантов россиянин признается матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения использовать туалет.
Источник: СБУ
Прямая речь оккупанта: "Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь. Всё, он пошёл - мы его в спину".
Детали: В ведомстве отмечают, что это шокировало даже его пророссийскую мать. Она попыталась выйти из разговора привычным пропагандистским нарративом: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают".
Но, сын уточнил: "Да нет, это мы его расстреляли".
Оккупант добавил, что всех пленных они никуда не передают, а просто убивают.
СБУ отмечает, что благодаря перехваченным разговорам, документирует очередные доказательства нарушений российской армией Женевской конвенции по обращению с военнопленными.
Предыстория:
- Это не первый перехват разговоров, где оккупанты рассказывают о своих преступлениях родным.
- В частности, в предыдущих перехватах россияне признавались, что убивают пленных украинцев, пытают их и издеваются над ними.
- Кроме того, оккупанты рассказывают о собственном мародерстве, удивляются украинскому сопротивлению, состоятельности украинцев.
- Также захватчики рассказывают, что "спецоперация" затянулась и никто не планирует их отпускать домой. Часто они считают, что путь домой им открыт в случае смерти или ранения. Оккупанты также критикуют российские власти и армейское командование. Они признаются, что потери на войне с Украиной колоссальны и в живой силе, и в технике.