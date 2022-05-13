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Оккупант признается в убийстве пленника: "Он в туалет хотел. Мы его в спину расстреляли"

Алена МазуренкоПятница, 13 мая 2022, 21:37
Оккупант признается в убийстве пленника: Он в туалет хотел. Мы его в спину расстреляли

В новом перехвате Службы безопасности разговоров оккупантов россиянин признается матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения использовать туалет.

Источник: СБУ

Прямая речь оккупанта: "Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь. Всё, он пошёл - мы его в спину".

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Детали: В ведомстве отмечают, что это шокировало даже его пророссийскую мать. Она попыталась выйти из разговора привычным пропагандистским нарративом: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают".

Но, сын уточнил: "Да нет, это мы его расстреляли".

Оккупант добавил, что всех пленных они никуда не передают, а просто убивают.

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СБУ отмечает, что благодаря перехваченным разговорам, документирует очередные доказательства нарушений российской армией Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

Предыстория:

  • Это не первый перехват разговоров, где оккупанты рассказывают о своих преступлениях родным.
  • В частности, в предыдущих перехватах россияне признавались, что убивают пленных украинцев, пытают их и издеваются над ними.
  • Кроме того, оккупанты рассказывают о собственном мародерстве, удивляются украинскому сопротивлению, состоятельности украинцев.
  • Также захватчики рассказывают, что "спецоперация" затянулась и никто не планирует их отпускать домой. Часто они считают, что путь домой им открыт в случае смерти или ранения. Оккупанты также критикуют российские власти и армейское командование. Они признаются, что потери на войне с Украиной колоссальны и в живой силе, и в технике.

Темы: СБУоккупациявойнапленные
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