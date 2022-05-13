В Ризі таки знесуть радянський монумент, за який РФ погрожувала Латвії

39 депутатів Ризької думи на позачерговому засіданні проголосували за демонтаж радянського пам'ятника у парку Перемоги - таким чином рішення про знесення ухвалене остаточно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Депутати своїм рішенням дали завдання департаменту міського розвитку Ризької думи, департаменту майна та Ризькій муніципальній поліції надати Ризькому агентству пам'яток необхідну підтримку для забезпечення розпорядження.

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Точна сума знесення пам'ятника поки не визначена, але це буде недешево, сказав мер столиці Мартінш Стакіс.

Водночас, щоб прискорити демонтаж пам'ятника, потрібно змінити у спеціальному законі положення щодо закупівель. Внесення поправок перебуває у компетенції Сейму.

Як уже повідомлялося, у четвер, 12 травня, Сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до зносу радянського пам'ятника в парку Перемоги в Ризі.

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Тим часом у Росії лунають заклики відповісти Латвії, якщо вона таки вирішить знести пам’ятник. РФ вважає, що це рішення порушує російсько-латвійський договір про охорону матеріальної спадщини.

Голова комісії Ради Федерації РФ із захисту суверенітету Андрєй Клімов закликав "напоумити" Латвію, вживши вкрай жорсткі заходи економічного характеру.

Пам'ятник воїнам Радянської Армії розташований у парку Перемоги на лівому березі Даугави та був відкритий 1985 року.

Композиційним центром пам'ятника є монументальна 79-метрова колона, увінчана золотими п'ятикутними зірками, з боків якої розташовані символічні скульптурні зображення Матері-Батьківщини та воїнів-"визволителів".