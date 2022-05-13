В Риге таки снесут советский монумент, за который РФ угрожала Латвии

39 депутатов Рижской думы на внеочередном заседании проголосовали за демонтаж советского памятника в парке Победы – таким образом решение о сносе принято окончательно.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Delfi.

Депутаты своим решением дали задачу департаменту городского развития Рижской думы, департаменту имущества и Рижской муниципальной полиции оказать Рижскому агентству памятников необходимую поддержку для обеспечения распоряжения.

Точная сумма сноса памятника пока не определена, но это будет недешево, сказал мэр столицы Мартинш Стакис.

В то же время, чтобы ускорить демонтаж памятника, нужно изменить в специальном законе положения по закупкам. Внесение поправок находится в компетенции Сейма.

Как уже сообщалось, в четверг, 12 мая, Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу советского памятника в парке Победы в Риге.

Между тем в России раздаются призывы ответить Латвии, если она решит снести памятник. РФ считает, что данное решение нарушает российско-латвийский договор об охране материального наследия.

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Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите суверенитета Андрей Климов призвал "вразумить" Латвию, предприняв крайне жесткие меры экономического характера.

Памятник воинам Советской Армии расположен в парке Победы на левом берегу Даугавы и был открыт в 1985 году.

Композиционным центром памятника является монументальная 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звездами, по бокам которой расположены символические скульптурные изображения Матери-Батькивщины и воинов-"освободителей".