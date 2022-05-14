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У Пентагоні назвали дату, до якої критично важливо ухвалити закон про нову допомогу Україні

"Європейська правда"Субота, 14 травня 2022, 00:13

Щоб не допустити паузи у наданні Україні військової допомоги, Сенат має схвалити закон про виділення Україні $40 млрд до 19 травня.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.

"19 травня - це день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, починаємо втрачати можливості здійснювати поставки… Це почне впливати на нашу здатність безперебійно надавати допомогу", - зазначив він.

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"Ми хотіли б отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб продовжувати безперебійний потік поставок на Україну, тому, очевидно, ми продовжуємо закликати Сенат діяти якнайшвидше, щоб ми не дочекалися кінця травня, так і не отримавши жодних додаткових повноважень, на які можна спертися", - додав він представник Пентагону.

Нагадаємо,  Джо Байден закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше в травні.

Закон про надання Україні допомоги на $40 млрд було схвалено Палатою представників, ще 11 травня.

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13 травня лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроєкту в Сенаті.

Втім, ці зусилля були блоковані  сенатором-республіканцем Рендом Полом, який вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.

Через це прийняття законопроєкту було перенесено на наступний тиждень. На початку тижня Сенат  розгляне пропозицію Ренда Пола, і лише потім зможе розглянути законопроєкт по суті.

Проте, якщо Сенат ухвалить цю чи іншу правку, законопроєкт повернеться в Палату представників на додаткове голосування, що ще більше затри має надання допомоги Україні.

Пакет включає 6 мільярдів доларів на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; 8,7 млрд доларів на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і 3,9 млрд доларів на операції Європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові 11 мільярдів доларів, що дозволяє президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Байден просив 5 мільярдів доларів.

Документ також уповноважує виділити 4 мільярди доларів на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – 5 мільярдів доларів для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже 9 мільярдів доларів для фонду економічної підтримки України.

Він надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль із захоплення активів олігархів, пов’язаних з президентом Росії Владіміром Путіним.

Теми: СШАУкраїнавійна
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