В Пентагоне назвали дату, к которой критически важно принять закон о новой помощи Украине

Чтобы не допустить паузы в предоставлении Украине военной помощи, Сенат должен одобрить закон о выделении Украине 40 млрд. до 19 мая.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.

"19 мая – это день, когда мы действительно, без дополнительных полномочий, начинаем упускать возможности осуществлять поставки… Это начнет влиять на нашу способность бесперебойно оказывать помощь", - отметил он.

"Мы хотели бы получить одобрение дополнительных полномочий до третьей недели этого месяца, чтобы продолжать бесперебойный поток поставок на Украину, поэтому, очевидно, мы продолжаем призывать Сенат действовать как можно быстрее, чтобы мы не дождались конца мая, так и не получив никаких дополнительных полномочий, на которые можно опереться", - добавил он представитель Пентагона.

Напомним, Джо Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он мог подписать законопроект до того, как действующая оборонная помощь для Украины закончится позже в мае.

Закон о предоставлении Украине помощи на $40 млрд был одобрен Палатой представителей, еще 11 мая.

13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться о ускоренном принятии этого законопроекта в Сенате.

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Впрочем, эти усилия были блокированы сенатором-республиканцем Рэндом Полом, который потребовал включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, который бы следил за использованием этих средств.

Поэтому принятие законопроекта было перенесено на следующую неделю. В начале недели Сенат рассмотрит предложение Ренда Пола, и лишь потом сможет рассмотреть законопроект по существу.

Однако, если Сенат примет эту или иную правку, законопроект вернется в Палату представителей на дополнительное голосование, что еще большее время имеет предоставление помощи Украине.

Пакет включает 6 миллиардов долларов на помощь в безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение запасов американского оборудования, направленного в Украину, и 3,9 млрд долларов на операции Европейского командования.

Кроме того, законодательство позволяет получить дополнительные 11 миллиардов долларов, что позволяет президенту разрешать передачу статей и услуг по акциям США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Байден просил 5 млрд долларов.

Документ также уполномочивает выделить 4 миллиарда долларов на иностранное военное финансирование для поддержки Украины и других пострадавших от кризиса стран.

Новый пакет помощи также включает гуманитарную помощь – 5 миллиардов долларов для решения проблем продовольственной безопасности во всем мире из-за конфликта и почти 9 миллиардов долларов для фонда экономической поддержки Украины.

Он предоставляет сотни миллионов долларов для помощи беженцам и финансирования усилий по захвату активов олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.