Волонтери і ЗСУ випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями

Волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm та військове керівництво України випустили дві колоди карт з воєнними злочинцями РФ та російськими політиками і пропагандистами.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Деталі: Як зазначається, у 2002 році Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі.

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У 2022 році InformNapalm продовжили цю традицію.