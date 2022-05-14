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Волонтери і ЗСУ випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями

Субота, 14 травня 2022, 01:48
Волонтери і ЗСУ випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями
ФОТО: facebook.com/CinCAFU

Волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm та військове керівництво України випустили дві колоди карт з воєнними  злочинцями РФ та російськими політиками і пропагандистами.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Деталі: Як зазначається,   у 2002 році Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі.

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У 2022 році InformNapalm продовжили цю традицію.

Теми: Росія
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