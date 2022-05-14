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Волонтеры и ВСУ выпустили игральные карты с российскими военными преступниками

Суббота, 14 мая 2022, 01:48
Волонтеры и ВСУ выпустили игральные карты с российскими военными преступниками
ФОТО: facebook.com/CinCAFU

Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm и военное руководство Украины выпустили две колоды карт с военными  преступниками РФ и российскими политиками и пропагандистами.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Детали: Как отмечается, в 2002 году Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели.

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В 2022 году InformNapalm продолжили эту традицию.

Темы: Росcия
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