Волонтеры и ВСУ выпустили игральные карты с российскими военными преступниками

Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm и военное руководство Украины выпустили две колоды карт с военными преступниками РФ и российскими политиками и пропагандистами.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Детали: Как отмечается, в 2002 году Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели.

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В 2022 году InformNapalm продолжили эту традицию.