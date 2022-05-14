Волонтеры и ВСУ выпустили игральные карты с российскими военными преступниками
Суббота, 14 мая 2022, 01:48
Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm и военное руководство Украины выпустили две колоды карт с военными преступниками РФ и российскими политиками и пропагандистами.
Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Детали: Как отмечается, в 2002 году Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели.
В 2022 году InformNapalm продолжили эту традицию.
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