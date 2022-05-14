Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Волонтеры и ВСУ выпустили игральные карты с российскими военными преступниками

Суббота, 14 мая 2022, 01:48
ФОТО: facebook.com/CinCAFU

Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm и военное руководство Украины выпустили две колоды карт с военными  преступниками РФ и российскими политиками и пропагандистами.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Детали: Как отмечается, в 2002 году Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели.

В 2022 году InformNapalm продолжили эту традицию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcия
Главное сегодня

В России угрожают Финляндии и Швеции ядерным ударом

Украина договаривается об эвакуации 60 человек из "Азовстали"

видеоПограничники показали улыбки несокрушимых защитников Мариуполя

Ночь в областях: оккупанты накрыли Николаев и Днепропетровщину из РСЗО

фотоЛуганская область: россияне уничтожают по 50 домов каждый день – Гайдай

видеоНад Белгородской областью снова слышали "хлопки" - СМИ

Все новости...
Росcия
Россияне обстреляли ракетами приграничье Сумщины
Остров Россия
Украина готова вернуть России ее мертвых солдат: тела хранят в вагонах-рефрижераторах
Последние новости
12:06
Запрет партии должен приводить к лишению мандата – Корниенко
11:50
Шольц не увидел изменений в позиции Путина после двух с половиной месяцев войны
11:40
Ким – херсонцам: Потерпите, скоро ленд-лиз дойдет 
11:35
В России угрожают Финляндии и Швеции ядерным ударом
11:31
В Бородянке скоро откроют модульный городок для пострадавших от войны
11:18
США хотят объяснений от Турции по членству в НАТО Швеции и Финляндии
11:03
Укрпочта начала голосование за тему новой марки
10:55
аудио"Реально сплошная ж*па, надо тикать": гауляйтеры Херсонщины признают свой провал - СБУ
10:52
видео Мариупольцы имеют проблемы с водой, едой и деньгами – советник мэра
10:48
Украина предлагает G7 создать организацию стран-экспортеров зерна
Все новости...