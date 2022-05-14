Україна відстояла Харків, росіяни вирішили повністю залишити позиції — американські аналітики
Російські військові, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо Харкова.
Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)
Деталі: Як пише ISW, "таким чином Україна, схоже, виграла битву за Харків": українські сили не дозволили російським військам оточити місто, не кажучи вже про захоплення.
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