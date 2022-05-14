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Україна відстояла Харків, росіяни вирішили повністю залишити позиції — американські аналітики

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 06:00
Україна відстояла Харків, росіяни вирішили повністю залишити позиції — американські аналітики
хАРКІВ. ФОТО: GETTY

Російські військові, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо Харкова.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Деталі: Як пише ISW, "таким чином Україна, схоже, виграла битву за Харків": українські сили не дозволили російським військам оточити місто, не кажучи вже про захоплення.

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ФОТО: ISW

Росіяни спробують утримати лінію на захід від Вовчанська, щоб захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Білгорода до Ізюма, але неясно, чи досягнуть вони успіху.

Основними зусиллями росіян, як і раніше, залишаються спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі і з півдня. Російські війська, що наступали з напрямку Попасної, протягом доби не досягли істотного прогресу.

Російські війська відновили наступальні операції у напрямку Слов'янська, але 13 травня не досягли прогресу.

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Росіяни здійснили ще один безуспішний штурм Олександрівки, імовірно, у новій спробі форсувати Сіверський Донець. У росіян може вистачити свіжої бойової потужності, щоб компенсувати ці втрати і продовжити наступ у досить широкому масштабі.

Як пише ISW, росіяни, напевно, убезпечили шосе біля в'їзду на "Азовсталь", але бої за завод продовжуються.

Теми: війнаХарківРосія
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