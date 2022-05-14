Украина отстояла Харьков, россияне решили полностью оставить позиции — американские аналитики

Российские военные, возможно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова.

Источник: аналитики американского Института исследования войны (ISW)

Детали: Как пишет ISW, "таким образом Украина, похоже, выиграла битву за Харьков": украинские силы не позволили российским войскам оцепить город, не говоря уже о захвате.

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ФОТО: ISW

Россияне попытаются удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма, но неясно, добьются ли они успеха.

Основными усилиями россиян по-прежнему остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга. Российские войска, наступавшие из направления Попасной, в течение суток не добились существенного прогресса.

Российские войска возобновили наступательные операции в направлении Славянска, но 13 мая не добились прогресса.

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Россияне совершили еще один безуспешный штурм Александровки, вероятно, в новой попытке форсировать Северский Донец. У россиян может хватить свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе.

Как пишет ISW, россияне наверняка обезопасили шоссе у въезда на "Азовсталь", но бои за завод продолжаются.