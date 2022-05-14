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Зведення Генштабу: ЗСУ збили за добу три ворожі безпілотники

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 06:30

Підрозділи протиповітряної оборони за добу збили  три безпілотники типу "Орлан-10".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Найбільша активність окупантів - на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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Як зазначається, досі є загроза ворожих обстрілів.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До семи батальйонів зі складу ЗС Білорусі продовжують прикривати кордон. Продовжується вивезення військової техніки та майна збройних сил РФ  з Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянки кордону в Брянській та Курській областях.

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На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля - на забезпеченні відведення своїх військ від Харкова, утриманні позицій та маршрутів постачання.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв з артилерії об’єкти цивільної та військової інфраструктури у районах Довгенького, Долини та Гусарівки.

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА "Орлан-10" в районах   Ізюма, Капітолівки та Діброви Харківської області.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.

В Маріуполі ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі "Азовсталі". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Запорізькому напрямку для утримання захопленої території є підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено пʼять танків, пʼять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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