Сводка Генштаба: ВСУ сбили за сутки три вражеских беспилотника

Подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили три беспилотника типа "Орлан-10".

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Наибольшая активность оккупантов - на Слобожанском и Донецком направлениях.

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Как отмечается, до сих пор есть угроза вражеских обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов из состава ВС Беларуси продолжают прикрывать границу. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил РФ из Беларуси.

На Северском направлении враг усиленно охраняет участки границы в Брянской и Курской областях.

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На Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил. Основные усилия – на обеспечении отвода своих войск от Харькова, удержании позиций и маршрутов снабжения.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах Довгенького, Долины и Гусаровки.

Российские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БПЛА "Орлан-10" в районах Изюма, Капитовки и Дибровы Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощению личного состава и разрушению фортификационных сооружений.

Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа. Успеха нет.

В Мариуполе враг продолжает блокировку наших подразделений в районе "Азовстали". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Запорожском направлении для удержания захваченной территории есть подготовительные меры к построению оккупантами многоэшелонированной обороны.

На Южнобужском направлении существенных изменений обстановки не было. Противник продолжает обстрелы позиций наших войск из минометов и ствольной артиллерии.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.