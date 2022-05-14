Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський виступить на Давоському форумі

Субота, 14 травня 2022, 07:44

Президент Володимир Зеленський виступить на одному з головних світових економічних форумів у швейцарському Давосі.

Джерело: Вloomberg.

Деталі: виступ Зеленського запланований на 23 травня, день відкриття форуму. 

Крім нього у дискусіях візьмуть участь інші українські політики, які приїдуть особисто.

Повідомляється про приїзд віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова та мера Києва Віталія Кличка.

Пряма мова речника WEF Янн Цопф: "Світ переживає поворотний момент історії, і це вимагає від нас негайного та швидкого вирішення поточних геоекономічних та геополітичних проблем. 

(Виступ Зеленського) буде важливим "українським моментом", щоб разом з іншими високопоставленими українськими представниками обговорити події в уряді, бізнесі, суспільстві та майбутнє їхньої країни, яке вплине і на нас усіх як глобальну спільноту".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийекономіка
Головне сьогодні

Нова президентка Угорщини засудила агресію Путіна і підтримала вступ України до ЄС

У 20 містах повертають автофіксацію порушень на дорогах

На "Азовсталі" перебуває близько 600 поранених – поліцейський з заводу

Арку Дружби народів в Києві перейменували

G7 обіцяє ізолювати Росію та дати Україні "скільки потрібно" зброї

Рідні захисників "Азовсталі" просять Китай втрутитися у ситуацію

Усі новини...
Зеленський
Зеленський дорікнув лідерам, які знаходять час на суперечки замість допомоги
Ще шість населених пунктів звільнили українські бійці – Зеленський
Зеленський: до переговорів щодо "Азовсталі" задіяли всіх впливових посередників, яких могли
Останні новини
18:43
Туреччина запропонувала морську евакуацію з "Азовсталі" для поранених українців - радник Ердогана
18:22
НКРЕКП відновить позапланові перевірки
18:20
фотоЕвакуаційну колону з Маріуполя пропустили у бік Запоріжжя: чекали на пропуск 3 дні
18:12
На відновлення зруйнованих Росією лікарень потрібно 32 млрд грн – Ляшко
18:01
Нова президентка Угорщини засудила агресію Путіна і підтримала вступ України до ЄС
17:40
У Києві продовжили термін голосування за перейменування вулиць
17:38
Херсонщина: заступника голови Чорнобаївської сільради звільнили з полону окупантів
17:38
Шахраї крадуть дані платіжних карток прикриваючись грошовою допомогою від ООН
17:35
фотоЗ Сєвєродонецька пройшла евакуація вперше за довгий час
17:25
У Туреччині заявили, що не закрили двері НАТО для Швеції та Фінляндії, але хочуть переговорів
Усі новини...