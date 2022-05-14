Зеленський виступить на Давоському форумі

Президент Володимир Зеленський виступить на одному з головних світових економічних форумів у швейцарському Давосі.

Джерело: Вloomberg.

Деталі: виступ Зеленського запланований на 23 травня, день відкриття форуму.

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Крім нього у дискусіях візьмуть участь інші українські політики, які приїдуть особисто.

Повідомляється про приїзд віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова та мера Києва Віталія Кличка.

Пряма мова речника WEF Янн Цопф: "Світ переживає поворотний момент історії, і це вимагає від нас негайного та швидкого вирішення поточних геоекономічних та геополітичних проблем.

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(Виступ Зеленського) буде важливим "українським моментом", щоб разом з іншими високопоставленими українськими представниками обговорити події в уряді, бізнесі, суспільстві та майбутнє їхньої країни, яке вплине і на нас усіх як глобальну спільноту".