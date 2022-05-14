Зеленский выступит на Давосском форуме
Президент Владимир Зеленский выступит на одном из главных мировых экономических форумов в швейцарском Давосе.
Источник: Вloomberg.
Подробности: выступление Зеленского запланировано на 23 мая, день открытия форума.
Кроме него, в дискуссиях примут участие другие украинские политики, которые приедут лично.
Сообщается о приезде вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и мэра Киева Виталия Кличко.
Прямая речь спикера WEF Янн Цопф: "Мир переживает поворотный момент истории, и это требует от нас немедленного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем.
(Выступление Зеленского) будет важным "украинским моментом", чтобы вместе с другими высокопоставленными украинскими представителями обсудить события в правительстве, бизнесе, обществе и будущее их страны, которое окажет влияние на нас всех как глобальное сообщество".