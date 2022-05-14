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Харківщина: Поліцейська із Куп'янська супроводжувала техніку РФ, інкримінують держзраду

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 08:00

Підполковниця поліції Куп‘янська (Харківщина) організувала супровід поліції для військової техніки та особового складу ЗС РФ по місту.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Жінка особисто супроводжувала головну колону військової техніки окупантів, яка ппересувалася Куп’янськом.

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Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейська перейшла на бік ворога та погодилась на співпрацю з окупантами. На вимогу представників ЗС РФ вона організувала та забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп’янську у супроводі службових автомобілів віддiлу поліції".

Деталі: Жінка працює заступницею начальника Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП. Їй заочно повідомили про підозру в держзраді  (ч. 1 ст. 111 КК України).

Теми: Харківська областьдержзрада
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