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Полицейская из Купянска организовала сопровождение для техники РФ, инкриминируют госизмену

Анастасия КалатурСуббота, 14 мая 2022, 08:00

Подполковница полиции Купянска  (Харьковщина) организовала сопровождение полиции для военной техники и личного состава ВС РФ по городу.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Женщина лично сопровождала главную колонну военной техники оккупантов, которая передвигалась  по Купянску.

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что полицейская перешла на сторону врага и согласилась на сотрудничество с оккупантами. По требованию представителей ВС РФ она организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава ВС РФ по Купянску в сопровождении служебных автомобилей отделения полиции".

Детали: Женщина работает заместителем начальника Купянского районного отдела полиции ГУНП. Ей заочно сообщили о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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Темы: Харьковская областьгосизмена
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