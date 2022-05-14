Росія обстріляла з "Ураганів" Дніпропетровську область
Субота, 14 травня 2022, 08:18
Вночі російські війська здійснили обстріл Дніпропетровської області із реактивних систем "Ураган".
Джерело: глава ОВА Валентин Резніченко.
Дослівно: "Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті шибки".
Деталі: За словами глави ОВА, на кількох подвір’ях виявлені касетні боєприпаси. Для їх знешкодження залучені піротехніки.
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