Росія обстріляла з "Ураганів" Дніпропетровську область

Вночі російські війська здійснили обстріл Дніпропетровської області із реактивних систем "Ураган".

Джерело: глава ОВА Валентин Резніченко.

Дослівно: "Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті шибки".

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Деталі: За словами глави ОВА, на кількох подвір’ях виявлені касетні боєприпаси. Для їх знешкодження залучені піротехніки.





