Россия обстреляла из "Ураганов" Днепропетровскую область
Суббота, 14 мая 2022, 08:18
Ночью российские войска произвели обстрел Днепропетровской области из реактивных систем "Ураган".
Источник: глава ОВА Валентин Резниченко.
Дословно: "Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую громаду. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла".
Детали: По словам главы ОВА, на нескольких дворах обнаружены кассетные боеприпасы. Для их обезвреживания задействованы пиротехники.
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