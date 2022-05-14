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Россия обстреляла из "Ураганов" Днепропетровскую область

Роман РоманюкСуббота, 14 мая 2022, 08:18

Ночью российские войска произвели обстрел Днепропетровской области из реактивных систем "Ураган".

Источник: глава ОВА Валентин Резниченко.

Дословно: "Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую громаду. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла".

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Детали: По словам главы ОВА, на нескольких дворах обнаружены кассетные боеприпасы. Для их обезвреживания задействованы пиротехники.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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